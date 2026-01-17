Под Киевом водитель BMW сбил насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В Обуховском районе Киевской области автомобиль BMW сбил женщину, которая шла по проезжей части дороги. К сожалению, от полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в пятницу, 16 января, около 19:50 на автодороге "Киев-Обухов", вблизи поселка Козин, произошло ДТП.

"Правоохранители предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на 47-летнюю потерпевшую, которая шла по проезжей части дороги. В результате ДТП от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ситуация с аварийностью

