ДНК матери похищенного Игоря Комарова совпадает с образцами крови в месте предполагаемого плена: новые подробности дела

На пляже Кетевел в округе Гианьяр (Индонезия, Бали) обнаружены расчлененные человеческие останки – голову, части туловища, ноги и внутренние органы. Региональная полиция Бали, которая продолжает расследование возможного похищения гражданина Украины Игоря Комарова, считает, что находка может быть связана с похищением.

Видео дня

В частности, в полиции Бали сообщили, что для научной идентификации был получен образец ДНК матери Игоря Комарова. Его сравнят с образцами тканей частей тела, которые были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию Национального штаба полиции в Джакарте.

ДНК матери и жертвы

Предварительные лабораторные анализы показали, что ДНК матери совпадает со следами крови, найденными на вилле в районе Табанан и в арендованном автомобиле, который якобы использовался для перевозки Игоря Комарова. Это совпадение усиливает подозрения полиции о причастности этих мест к похищению и возможному насильственному убийству.

Полиция отмечает, что результаты ДНК позволят окончательно подтвердить идентичность частей тела и продолжить расследование по похищению.

Сейчас расследование продолжается, а правоохранители собирают все возможные доказательства и показания, чтобы установить обстоятельства исчезновения гражданина Украины и привлечь виновных к ответственности. В то же время семья и украинская сторона ожидают результатов ДНК, которые станут ключевыми в дальнейших судебных и следственных действиях.

Что предшествовало

В феврале в сети появилась информация о загадочном исчезновении двух украинцев на Бали. По сообщениям, их якобы похитили чеченские боевики, которые требуют выкуп в 10 миллионов долларов.

Видео с просьбой о помощи от одного из мужчин завирусилось в соцсетях.

Позже стало известно, что одному из заложников удалось сбежать, тогда как другого якобы жестоко пытали, чтобы давить на родственников.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля было найдено расчлененное тело, которое может принадлежать одному из похищенных. Жуткую находку можно трактовать, как новый поворот в деле с похищением Ермака Петровского и Игоря Комарова – подробнее об этом OBOZ.UA рассказывает здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!