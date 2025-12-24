Под Киевом столкнулись две легковушки: одна из машин превратилась в груду металла, есть погибший. Фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушек Audi и Mercedes. В результате столкновения последнее авто превратилось в груду металла, к сожалению, есть погибший.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях, на автодороге Киев-Чернигов вблизи села Великая Дымерка произошло ДТП с участием двух легковушек.

"Правоохранители предварительно установили, что 48-летний водитель автомобиля Mercedes во время выполнения маневра разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, который двигался во встречном направлении", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, в результате столкновения водитель Mercedes от полученных травм погиб на месте ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

