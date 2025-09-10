Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области внедорожник Lexus сбил малолетнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу, а водителя, который сел за руль пьяным – задержали.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в селе Княжичи Киевской области. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Lexus двигаясь по улице села, не учел дорожную обстановку и сбил 9-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги.

В результате ДТП ребенок был травмирован – ее госпитализировали с предварительным диагнозом – перелом правой руки и ушибы.

"По результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки обнаружено 2,2 промилле алкоголя в крови", – уточнили в пресс-службе.

Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении в совершении ДТП с пострадавшей в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!