Под Киевом произошла авария с участием двух легковушек: есть погибшие. Фото

В селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. К сожалению, в результате ДТП один из водителей погиб на месте, а второй – умер в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины смертоносного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, на днях в 21.25 к ним поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что им нужна помощь в деблокировании пострадавших в результате ДТП. Оно произошло на трассе Киев – Овруч, в пределах населенного пункта Старые Петровцы.

"По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: легковушек ВАЗ 21099 и ВАЗ 2107. Спасателями были деблокированы водители двух автомобилей: один из них передан медицинским работникам для дальнейшей госпитализации, второй погиб на месте. К сожалению, от полученных травм мужчина умер в больнице", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области легковушка на скорости выехала на встречную полосу, съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

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