На Киевщине легковушка на скорости съехала в кювет и протаранила дерево: есть пострадавшая. Фото

В Бориспольском районе Киевской области легковушка на скорости выехала на встречную полосу, съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На автодороге Борисполь-Днепр произошла авария. Предварительно, 36-летний водитель Dacia не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с деревом. В результате аварии 44-летняя пассажирка доставлена в Переяславскую больницу", – говорится в сообщении.

На опубликованных полицией фото можно увидеть последствия ДТП. По факту аварии с пострадавшей открыто уголовное производство.

Напомним, неподалеку от столицы, между селами Русанов и Победа Киевской области, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, а одна из них еще и опрокинулась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!