Под Киевом после 16 лет брака мужчина задушил сожительницу за отказ приготовить еду ночью

В селе Кожуховка Киевской области 34-летний мужчина задушил свою гражданскую супругу за то, что она отказалась ночью ему готовить еду. Сожители прожили вместе 16 лет.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Было установлено, что вечером сожители вернулись с крестин домой. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт, который закончился дракой. После этого они разошлись в разные комнаты и легли спать.

"Ночью мужчина пришел к своей супруге и попросил приготовить ему еду, но женщина отказалась. Тогда злоумышленник одной рукой схватил ее за шею, а второй зажал рот и нос – в результате этого она задохнулась", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

В полиции добавили, что после этого мужчина отправился спать, а утром рассказал родственникам, что его сожительница умерла во сне.

Его задержали в порядке статьи 2008 КПК Украины и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Киевской области на трассе Киев-Одесса 61-летний владелец автомобиля Volkswagen во время конфликта ударил водителя грузовика пилочкой для ногтей в живот.