Под Киевом отец с сыном дерзко угнали авто: водителя протащили на двери. Фото и видео

В селе Горенка под Киевом отец и сын дерзко угнали машину. 48-летний мужчина выбросил водителя из салона, а младший злоумышленник открыл стрельбу из пистолета, чтобы "прикрыть" своего родственника.

Владелец транспортного средства пытался им помешать, однако пострадавшего протащили около 100 метров по дороге на дверце автомобиля. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Правоохранители уже задержали нападавших, по факту угона автомобиля начато уголовное производство. Известно, что злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Небытов также рассказал, что в начале января этого года старший из правонарушителей вместе с приятелем уже совершал подобное преступление в Киеве. Вместе с подельником они ударили мужчину голове и угнали у него автомобиль Skoda.

Тогда злоумышленники также были задержаны, однако суд решил отправить их под домашний арест.

"Такая мера пресечения позволила злоумышленнику продолжить свой преступный путь", – написал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве грабители открыли стрельбу по мужчине и отобрали у него 10 млн гривен. Потерпевший получил множественные огнестрельные ранения и в ответ применил свое оружие.