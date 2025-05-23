Под Киевом мужчина во время ссоры жестоко убил сожительницу. Подробности дела и фото

В Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, жесткого убил сожительницу. Злоумышленник кулаками забил до смерти женщину.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"О происшествии в полицию сообщил несовершеннолетний сын погибшей. Полицейские установили, что между фигурантом и потерпевшей по месту совместного проживания произошла ссора. Обидчик нанес женщине не менее трех ударов кулаком по голове. В результате чего 54-летняя потерпевшая скончалась на месте", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали 54-летнего жителя Броваров и доставили его в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Броварах Киевской области ссора между двумя мужчинами едва не закончилась убийством. Злоумышленник во время драки ударил оппонента ножом в грудь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к гибели своей знакомой. Злоумышленница после ссоры подожгла торговый киоск, в результате чего в огне погибла 50-летняя женщина.

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