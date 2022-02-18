Под Киевом мужчина побил до смерти сожительницу: без матери осталось двое детей

В Броварах Киевской области мужчина во время ссоры избил свою сожительницу. В результате женщина скончалась от полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Как рассказали в полиции, гражданские супруги приехали в Бровары на заработки с Винницкой области.

"В понедельник, 14 февраля, между сожителями во время разговора по телефону возник конфликт, который продолжился по возвращении мужчины с работы. Во время ссоры злоумышленник нанес несколько ударов в лицо 40-летней женщине и толкнул ее. Женщина упала на пол, а затем скончалась", – рассказали в полиции.

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Мужчину задержали и сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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