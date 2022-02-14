В бетонном "саркофаге" нашли женщину, загадочно исчезнувшую шесть лет назад: детали ЧП в Киеве

Олег Шевченко
Криминал
3 минуты
12,7 т.
убийство женщины в Киеве
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Соломенском районе Киева найдена мертвой киевлянка, которая пропала еще в январе 2016 года. Тело матери в залитом бетоном ящике неожиданно обнаружила ее дочь.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVAТEL.

Страшная находка

13 февраля стало испытанием для 29-летней дочери исчезнувшей Оксаны Сивак. В тот девушка находилась в материнской квартире одного из домов на ул. Нежинской.

"Квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома. Девушка разбирала балкон – предстоял ремонт – и увидела длинный ящик, залитый бетоном. От него исходил характерный запах и киевлянка сразу же позвонила в полицию. Она заподозрила, что внутри останки ее пропавшей матери", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Видео дня
Все шесть лет тело женщины лежало на балконе ее квартиры на ул. Нежинской

На место сразу же приехали сотрудники ГСЧС, уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Когда ящик вскрыли, внутри обнаружили мумифицированное тело женщины.

По словам источника, на данный момент еще не известна причина смерти Оксаны Сивак. "Прошло несколько лет с ее исчезновения, потому на все вопросы ответ даст уже судмедэкспертиза", – добавил собеседник OBOZREVATEL.

Дом, где произошло убийство

И все же на данный момент, по его мнению, можно говорить об убийстве, так как тело было спрятано. Полиция уже открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В доме на Нежинской произошло убийство женщины
Загадочное исчезновение

Оксане Сивак в 2016 году было 43 года. Женщина якобы вышла из дому 2 января 2016 года и пропала. Несмотря на поиски, ни малейшего следа исчезнувшей обнаружить не удалось, хотя, как уже выяснилось, в то время ее тело лежало на балконе.

В октябре 2016 года Оксану Сивак признали без вести пропавшей. В базе розыска МВД до сих пор размещены ее данные.

Оксана Сивак в базе розыска МВД Украины

Соседи рассказали журналистам OBOZREVATEL, что все эти годы квартира не стояла пустой, в ней жили. "До исчезновения Оксаны, она жила там с матерью Риммой, которая получила эту квартиру, работая на предприятии "Киевприбор". Это был ведомственный дом. Также в ней жила и дочка Оксаны, у которой уже есть двое своих деток", – рассказали люди.

Квартира, где произошло убийство

Произошедшим соседи шокированы и угнетены. По их словам, когда узнали, что на балконе нашли останки женщины, сначала подумали о бабушке Римме: "На пенсии она подрабатывала в соседней школе. Умерла года два назад, но мы ничего не знали о похоронах". А вот сейчас оказалось, что обнаружено тело исчезнувшей несколько лет тому Оксаны.

По словам источника OBOZREVATEL, женщина работала на предприятии, которое занималось производством инструментов и оборудования для измерения, исследований и навигации.

Соседи говорят, что Оксана Сивак была довольно скрытной. "Мы больше общались с ее матерью, она всегда останавливалась, разговаривала. А об Оксане толком ничего и не знали", – говорят люди.

Соседи не очень хорошо знали исчезнувшую Оксану Сивак.

Кто именно убил женщину, пока неизвестно. Однако, по словам источника OBOZREVATEL, под подозрение попал мужчина, с которым встречалась Оксана Сивак – это уроженец Донецкой области. Сейчас его разыскивают правоохранители.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиКриминалубийствоНациональная полиция Украины