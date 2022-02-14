В бетонном "саркофаге" нашли женщину, загадочно исчезнувшую шесть лет назад: детали ЧП в Киеве

В Соломенском районе Киева найдена мертвой киевлянка, которая пропала еще в январе 2016 года. Тело матери в залитом бетоном ящике неожиданно обнаружила ее дочь.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVAТEL.

13 февраля стало испытанием для 29-летней дочери исчезнувшей Оксаны Сивак. В тот девушка находилась в материнской квартире одного из домов на ул. Нежинской.

"Квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома. Девушка разбирала балкон – предстоял ремонт – и увидела длинный ящик, залитый бетоном. От него исходил характерный запах и киевлянка сразу же позвонила в полицию. Она заподозрила, что внутри останки ее пропавшей матери", – рассказал источник OBOZREVATEL.

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На место сразу же приехали сотрудники ГСЧС, уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Когда ящик вскрыли, внутри обнаружили мумифицированное тело женщины.

По словам источника, на данный момент еще не известна причина смерти Оксаны Сивак. "Прошло несколько лет с ее исчезновения, потому на все вопросы ответ даст уже судмедэкспертиза", – добавил собеседник OBOZREVATEL.

И все же на данный момент, по его мнению, можно говорить об убийстве, так как тело было спрятано. Полиция уже открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Оксане Сивак в 2016 году было 43 года. Женщина якобы вышла из дому 2 января 2016 года и пропала. Несмотря на поиски, ни малейшего следа исчезнувшей обнаружить не удалось, хотя, как уже выяснилось, в то время ее тело лежало на балконе.

В октябре 2016 года Оксану Сивак признали без вести пропавшей. В базе розыска МВД до сих пор размещены ее данные.

Соседи рассказали журналистам OBOZREVATEL, что все эти годы квартира не стояла пустой, в ней жили. "До исчезновения Оксаны, она жила там с матерью Риммой, которая получила эту квартиру, работая на предприятии "Киевприбор". Это был ведомственный дом. Также в ней жила и дочка Оксаны, у которой уже есть двое своих деток", – рассказали люди.

Произошедшим соседи шокированы и угнетены. По их словам, когда узнали, что на балконе нашли останки женщины, сначала подумали о бабушке Римме: "На пенсии она подрабатывала в соседней школе. Умерла года два назад, но мы ничего не знали о похоронах". А вот сейчас оказалось, что обнаружено тело исчезнувшей несколько лет тому Оксаны.

По словам источника OBOZREVATEL, женщина работала на предприятии, которое занималось производством инструментов и оборудования для измерения, исследований и навигации.

Соседи говорят, что Оксана Сивак была довольно скрытной. "Мы больше общались с ее матерью, она всегда останавливалась, разговаривала. А об Оксане толком ничего и не знали", – говорят люди.

Кто именно убил женщину, пока неизвестно. Однако, по словам источника OBOZREVATEL, под подозрение попал мужчина, с которым встречалась Оксана Сивак – это уроженец Донецкой области. Сейчас его разыскивают правоохранители.