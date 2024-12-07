Под Киевом легковушка сбила пьяного пешехода. Подробности ДТП и фото

В Броварах Киевской области водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода. Пострадавший оперативно госпитализирован в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП в Броварах. 6 декабря около 18:00 по улице Степана Бандеры произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 52-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по улице, совершил наезд на мужчину", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 44-летний пешеход с травмами был госпитализирован в больницу. Согласно результатам медицинского освидетельствования, пострадавший в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения - 3,1 промилле. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 28 ноября, на улице Богатырской произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате ДТП одного из водителей зажало в кабине изуродованной машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в субботу, 7 декабря, легковушка на переходе сбила женщину. От полученных травм последняя скончалась на месте аварии.

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