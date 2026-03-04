Под Киевом легковушка сбила насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В Броварах Киевской области легковушка Volkswagen на перекрестке сбила женщину. От полученных в результате ДТП травм потерпевшая, к сожалению, скончалась на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, во вторник, 3 марта, в 20:35 часов к ним поступило сообщение о ДТП в городе Бровары. Предварительно было установлено, что 53-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Киевская в направлении города Чернигов, на регулируемом перекрестке сбил женщину.

Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. К сожалению, от полученных травм 41-летняя потерпевшая погибла на месте происшествия.

По факту ДТП, в результате которого погиб пешеход (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

