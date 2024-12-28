Под Киевом легковушка сбила насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В поселке Гостомель Киевской области автомобиль Land Cruiser сбил пожилую женщину. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, 27 декабря, около 16:35 часов к ним поступило сообщение о том, что в поселке Гостомель произошла авария с участием пешехода.

"Полицейские предварительно установили, что 77-летний водитель Land Cruiser совершил наезд на местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая 65-летняя женщина была госпитализирована в больницу, однако она скончалась в реанимационном отделении", – добавили в пресс-службе.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП пострадал водитель последнего легкового авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во время комендантского часа, по информации следствия, пьяная водитель автомобиля Tesla на скорости съехала с дороги, протаранила бетонный забор. В результате ДТП машина опрокинулась, погибли два человека.

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