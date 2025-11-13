Под Киевом грузовое авто сбило насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В Вышгородском районе Киевской области грузовой автомобиль Mercedes сбил женщину. К сожалению, от полученных травм потерпевшая погибла на месте ДТП.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно о ДТП

По словам правоохранителей, на днях им поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги сообщением Киев – Вышгород – Десна, недалеко от села Высшая Дубечня.

"Полицейские предварительно установили, что 61-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении города Вышгород, совершил наезд на женщину, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате ДТП 49-летняя потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте во время оказания неотложной медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области автомобиль KIA на скорости въехал в отбойник, а затем снес остановку общественного транспорта и вылетел в кювет. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!