На Киевщине легковушка на скорости снесла остановку и вылетела в кювет: есть погибший. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области автомобиль KIA на скорости въехал в отбойник, а затем снес остановку общественного транспорта и вылетел в кювет. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно о ДТП

По словам правоохранителей, на днях в Бучанском районе на 57 километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП.

"По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением, совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль столкнулся с остановкой общественного транспорта и вылетел в кювет", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, в результате полученных травм водитель погиб на месте происшествия. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем Chery, скончался в машине скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!