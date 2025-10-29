В Киеве пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода, а затем врезался в столб: машина загорелась. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

"Авария произошла около полуночи, на Столичном шоссе в Голосеевском районе. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Lexus совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после того, как легковушка сбила мужчину, водитель потерял управляемость машиной, выехал на обочину, столкнулся с электроопорой и транспорт загорелся. Мужчине, который находился за рулем авто оказали медицинскую помощь. Также, полицейские проверили его на состояние опьянения – прибор Драгер показал 0,69 промилле.

Пешеход, 1965 года рождения, к сожалению, от полученных травм погиб на месте ДТП.

Водителя задержали – по факту ДТП, совершенного в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем последнего авто, скончался в машине скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!