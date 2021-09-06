Под Киевом 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку. Фото подозреваемого

В селе Малая Александровка Киевской области 24-летний местный житель изнасиловал 50-летнюю женщину. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент произошел в воскресенье, 5 сентября. Злоумышленник зашел к односельчанке якобы для того, чтобы поинтересоваться, нет ли в доме его матери.

"В доме кроме пострадавшей больше никого не было. Злоумышленник применил физическую силу и изнасиловал ее, после чего скрылся с места происшествия. Мужчину нашли по месту жительства", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении изнасилования – ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Сумах судимый местный житель пять часов удерживал 18-летнюю девушку, при этом дважды ее изнасиловал.

В селе Настасов Тернопольской области трое несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку во время отдыха с распитием спиртного. Пострадавшую в шоковом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чернигове на рынке "Привокзальный" гражданин Азербайбжана 1963 года рождения изнасиловал 13-летнюю девочку.