Почти 400 ДТП с пострадавшими: в Киеве и области в очередной раз зафиксирован всплеск аварийности на дорогах

В мае в Киеве и области вновь зафиксировали резкий рост числа ДТП с погибшими и пострадавшими. В течение пятого месяца года произошло почти 400 аварий, что на 100 больше, чем в апреле.

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Подробнее о статистике аварийности в регионе, опубликованной Патрульной полицией Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Где фиксируется больше всего ДТП?

Столица на этот раз оказалась на втором месте в мрачном рейтинге по количеству ДТП в Украине (на первом – Львовская область – 249). В Киеве произошло 198 аварий, в результате которых 229 человек получили травмы, а 9 граждан погибли. Для сравнения – в апреле было зафиксировано 145 ДТП, в результате которых пострадали 163 человек, а 5 человек погибли.

Киевская область оказалась на третьем месте – произошло 188 таких ДТП, в которых 23 человека погибли, а пострадало – 251 (в апреле – 147 ДТП, в которых погибло 11 человек, а пострадало – 195).

В целом, в течение января-мая 2026 года в Киеве было зафиксировано 684 аварии, унесшие жизни 44 человек и приведшие к травмам 759 человек. В Киевской области за этот период произошло 666 ДТП, в которых пострадали 866 граждан, а погибли – 71.

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Страдают пешеходы

К сожалению, часть ужасающей статистики аварийности на дорогах не обходится без случаев, когда участниками ДТП являются пешеходы. За первые пять месяцев 2026 года в столице зафиксировано 245 ДТП, в результате которых 26 человек погибли, а еще 227 получили травмы.

В Киевской области за аналогичный период произошло 162 аварии, унесшие жизни 19 человек, а ещё 153 – пострадали.

Самые громкие аварии мая

В Киеве 1 мая на Троещине пьяный водитель легковушки устроил ДТП, в результате которого есть пострадавшие, среди которых трое – несовершеннолетние. По словам правоохранителей, авария произошла около 22:00 в Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Радунской и Лаврухина.

"По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по улице Радунской, при выполнении поворота налево столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ", – уточнили полицейские.

В результате аварии пострадали четверо человек, находившиеся в автомобиле ВАЗ: 18-летний водитель, 17-летний пассажир и две 15-летние пассажирки, которые были госпитализированы в больницу. В крови водителя Mitsubishi было обнаружено 1,07 промилле алкоголя.

Страшная авария произошла в Ирпене Киевской области 12 мая, около 8:00. В тот день водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego, поворачивая направо, сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнка экстренно госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, несмотря на усилия медиков, она скончалась в больнице. Водителя задержали – по факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование – ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Уже 28 мая в Ирпене произошла еще одна ужасная авария с пострадавшими. Тогда на улице Гостомельское шоссе легковой автомобиль на скорости врезался в дерево.

"По прибытии сотрудники экстренных служб установили, что в разбитом автомобиле заблокированы шесть человек: четверо взрослых, среди которых беременная женщина, и двое детей", – сообщили в ГСЧС.

Чтобы извлечь пострадавших из салона автомобиля, спасатели задействовали специальный инструмент – всех пострадавших передали медикам для срочной госпитализации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ужесточить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о допустимом превышении скорости менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

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