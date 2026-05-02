В Киеве на Троещине пьяный водитель устроил ДТП: среди пострадавших трое подростков. Фото и подробности

В Киеве на Троещине пьяный водитель легковушки столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП есть пострадавшие, среди которых трое – несовершеннолетние.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в пятницу, 1 мая, около 22:00 в Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Радунской и Лаврухина.

"По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по улице Радунской, во время выполнения поворота налево допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ", – уточнили в пресс-службе.

В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились в автомобиле ВАЗ – 18-летний водитель, 17-летний пассажир и две 15-летние пассажирки. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проверили водителя Mitsubishi на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер" – зафиксировано 1,07 промилле алкоголя. Нарушителя задержали.

По факту ДТП с пострадавшими, совершенном в состоянии опьянения (по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, март продолжил печальную статистику ДТП с пострадавшими, которые фиксируют правоохранители в Киеве и области. Однако в этом месяце в регионе произошло больше таких аварий, чем в предыдущем – 231 (в феврале – 199). Несмотря на штрафы и уголовную ответственность водители продолжают нарушать ПДД.

