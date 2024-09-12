Под Киевом во время тревоги мужчина устроил стрельбу из окна жилого комплекса. Все подробности и видео

В Софиевской Борщаговке Киевской области в четверг, 12 сентября, произошла стрельба. Якобы неизвестные произвели несколько выстрелов прямо из окна квартиры в многоэтажном доме.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"Стрелянина прямо из окон в Киеве на Софиевской Борщаговке", – говорится в сообщении.

Из собственных источников стало известно, что ночью, во время воздушной тревоги, неизвестные произвели несколько выстрелов из окна многоэтажки в ЖК "Счастливый". На месте происшествия уже прибыли правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

В полиции Киевщины нам рассказали, что в них поступило сообщение, что в многоэтажном доме кто-то стреляет из окна. На месте происшествия правоохранители установили личность злоумышленника – 48-летнего местного жителя. Сейчас у него проходят обыски.

Напомним, в Корюковском районе Черниговщины задержан мужчина, который во время ссоры убил односельчанина. Он дважды выстрелил в знакомого из охотничьего ружья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по информации следствия, стрелял в охранника парковки. Событие произошло 2 сентября в Голосеевском районе города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!