Дважды выстрелил из охотничьего ружья: на Черниговщине ссора односельчан обернулась убийством. Фото

В Крюковском районе Черниговщины задержали мужчину, который во время ссоры убил односельчанина. Он дважды выстрелил в знакомого из охотничьего ружья.

Видео дня

Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания. О деталях преступления сообщил отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

Отмечается, что убийство произошло 4 августа. Жительница одного из сел известила правоохранителей, что ее 45-летний сосед лежит во дворе своего дома без признаков жизни. До этого женщина слышала выстрелы.

В результате проведенных следственных и розыскных действий полицейские оперативно установили, что к преступлению причастен местный житель. Он во время внезапной ссоры со знакомым дважды выстрелил в него из охотничьего ружья.

"Мужчина признался правоохранителям в совершенном и дал правдивые показания. Орудия убийства и другие вещественные доказательства у него изъяли", – говорят правоохранители.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает виновному в преступлении лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители известили о подозрении 48-летнему мужчине, который вечером 31 июля бросил гранату в место, где находились люди, в результате чего погиб человек. Херсонцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!