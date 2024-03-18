Патроны и гранатометы: в Киевской области разоблачили мужчину, который хранил дома целый арсенал оружия. Фото

В селе Требухов Киевской области правоохранители изъяли у местного жителя целый арсенал. В частности, у него нашли патроны и гранатометы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"В селе Требухов 40-летний житель хранил у себя дома опасный арсенал, нашедший на бывших оккупированных территориях Броварского района", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска у мужчины нашли и изъяли более 1200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, 12 гранат разных видов, 7 детонаторов, одну дымовую шашку и два ручных гранатомета. По факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Бучанском районе Киевщины сотрудники СБУ обнаружили несколько скрытых арсеналов оружия, которые покинули кафиры, скрываясь из столичного региона. В частности, в одном из них, обустроенном в заброшенном гараже, была обнаружена боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители перекрыли межрегиональный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, организованный киевлянин и львовянин. У них изъяли, в частности, пистолеты, гранаты, пулемет и винтовку Мосина.

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