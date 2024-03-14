Полицейские Киева перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов: злоумышленники "работали" по всей Украине. Фото и видео

Стражи порядка перекрыли межрегиональный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, который организовали киевлянин и львовянин. У них изъяли, в частности, пистолеты, гранаты, пулемет и винтовку Мосина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. "Бизнесменам" грозит до семи лет лишения свободы.

Житель Львовской области совместно с жителем столицы наладили "бизнес" по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Злоумышленники отправляли "клиентам" заказы по всей стране с помощью разных логистических компаний.

"Мы установили, что организовал незаконный "бизнес" 37-летний львовянин, а помогал ему в реализации преступной схемы 35-летний уроженец Житомирщины, проживающий в Киеве. В настоящее время нами задокументирована продажа фигурантами 6 автоматов Калашникова и пистолета Макарова. Злоумышленники отправляли "товар" через почтовые отправления, меняя свои персональные данные, и принимали оплату на счета банковских карт своих знакомых или отдаленных родственников", – рассказали в полиции.

В мобильных телефонах "бизнесменов" была найдена переписка с "незаконно купившими оружие клиентами". В ходе проведения обысков правоохранители изъяли 2 гранаты, пистолеты Макарова и Вальтер, пулемет, автомат, винтовки, более двух тысяч патронов разного калибра, запчасти к оружию, дымовые шашки, мобильные телефоны и банковские карты.

Злоумышленники задержаны, им сообщили о подозрении в сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевщины сотрудники СБУ обнаружили несколько скрытых арсеналов оружия, которые оставили оккупанты, убегая из столичного региона. В частности, в одном из них, обустроенном в заброшенном гараже, была обнаружена боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!