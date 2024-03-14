БРДМ и выстрелы к гранатометам: под Киевом СБУ обнаружила несколько российских схронов с оружием. Фото

В Бучанском районе Киевщины сотрудники СБУ обнаружили несколько скрытых арсеналов оружия, которые оставили оккупанты, убегая из столичного региона. В частности, в одном из них, обустроенном в заброшенном гараже, была обнаружена боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ).

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Вооружение было изъято.

"Под Киевом обнаружено еще несколько скрытых арсеналов оружия, которые покинули оккупанты, скрываясь из столичного региона. Первый тайник находился в заброшенном гараже в одном из освобожденных поселков Бучанского района. При осмотре помещения там обнаружен российский БРДМ с крупнокалиберным пулеметом", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по словам Службы безопасности, неподалеку, в подземном тайнике, находилось более 150 выстрелов к гранатометам и 15 боевых гранат российского производства. Как установило расследование, схроны обнаружили двое жителей, которые затем решили продать найденное вооружение криминалитета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевщины правоохранители обнаружили схрон с вооружением российского производства. Оружие из тайника, по имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать для диверсий на территории столичного региона.

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