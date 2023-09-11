Овощерезки для укрытий в Киеве: суд избрал меру пресечения чиновнице столичной РГА
В Киеве суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста должностному лицу Днепровской РГА Ольге Дроздовой, подозреваемой в растрате 460 тысяч гривен госсредств при покупке овощерезок для укрытий. Кроме того, ее отстранили от занимаемой должности.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.
Так, в понедельник, 11 сентября состоялось заседание Голосеевского районного суда города Киева. Во время него было рассмотрено ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения и отстранении от должности начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемой в растрате бюджетных средств.
"Суд удовлетворил оба ходатайства, применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил ее от должности на такой же срок", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, начальник отдела Управления образования Днепровской РГА подозревается в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях. Сумма ущерба составляет около 460 тыс. грн. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь идет об Ольге Дроздовой. Подробнее о ней читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги приобрели необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электросковороде за 725 700 грн. Такие закупки сделали Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные Prozorro.
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