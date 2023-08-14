Чиновница, закупавшая барабаны и 'золотые' сковородки для укрытий, раньше привлекалась за растрату имущества: новые подробности

Чиновница из Днепровской областной государственной администрации, которая связана с сомнительными тендерами, ранее сталкивалась с юридическими трудностями. Несмотря на это, она не прекратила свою государственную службу и продолжает наслаждаться роскошным образом жизни.

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Об этом сообщил член президиума Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Александр Соколовский. Ольга Дроздова, руководившая административно-хозяйственным отделом Управления образования Днепровской областной государственной администрации и инициировавшая миллионный тендер, избежала уголовного наказания за предыдущие случаи злоупотреблений.

"В Подольском суде было еще одно уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в отношении бывшего директора киевского приюта для животных Ольги Дроздовой, которая приобрела автомобили животных по завышенной вдвое стоимости.Как видим, для своего "таланта" Ольга нашла новое место в управлении образования Днепровского района, где отвечает за закупки", – написал Соколовский у себя в Facebook.

По его заявлению, также в отношении Ольги Дроздовой было начато уголовное дело правоохранительными органами из-за незаконного начисления себе завышенной заработной платы по статье 191 Уголовного кодекса.

Соколовский также подчеркнул, что именно Ольга Дроздова была ответственной за проведение закупок, включая барабаны, конструкторы, овощерезки и даже "космические" сковородки, а также за покупку стульев по завышенным ценам, туалетной бумаги и швабр на сумму в 4 миллиона гривен для нужд образовательных учреждений в Днепровском районе.

"Интересно, что должность Ольга занимает и дальше, и дела у нее идут хорошо, - продолжил представитель ФРУ .

Ранее Ольга работала руководителем в КП "Приют для животных", однако ее уволили со скандалом.

Соколовский при этом обратил внимание на отдых чиновницы и на тот факт, что, несмотря на небольшую официальную зарплату, у нее есть дорогие украшения:

"Есть фанатом дорогого отдыха в Катаре, презентаций роскошных украшений Bulgari, ну и само собой, люксовых вещей от Cartier, Dolce&Gabbana и Gucci , в которых она прекрасно смотрится рядом с учителями с копеечной зарплатой…".

Заявления представителя Федеральной Ревизионной Услуги (ФРУ) находят подтверждение в профилях Ольги Дроздовой в социальных сетях. На ее страницах в Instagram, например, можно увидеть места, которые она посетила, включая Доху (Катар), Абу-Даби (ОАЭ), а также роскошный курортный остров Тир Бани Яс в Персидском заливе, и другие аналогичные места.

При этом на снимках Дроздова одета действительно по-богатому. Так, на несколько фото педагог держит на руке сумку известного бренда, которая может стоить 2500 евро.

По всей видимости, стоимость одной вещи может в несколько (и более) раз превышать одну месячную зарплату учителя даже с премиями и доплатами за стаж.

В частности, на одном из фото Ольга Дроздова замечена в очках, которые могут стоить до 1 260 евро (более 50 тысяч гривен).

На другой фотографии Дроздова одета в брендовую толстовку. Детский вариант такого наряда от популярного производителя стоит почти 500 долларов ( 18,4 тыс. грн ).

По данным аналитической системы YouControl, Дроздова указана как руководительница и подписант частного предприятия "Агроконсалтинг".

Уставный капитал данной компании составляет сто гривен. Ее основной вид деятельности – "Оптовая торговля химическими продуктами". Кроме того, она также занимается другими видами экономической деятельности в соответствии с классификатором видов экономической деятельности (КВЭД):

Розничная торговля другими непродовольственными товарами. Посредничество в торговле товарами широкого ассортимента. Производство агрохимической продукции. Производство удобрений и азотных соединений.

Интересно отметить, согласно информации от той же системы YouControl, Ольга Дроздова была замечена (или присутствовала) в 38 судебных процессах, из которых 25 связаны с административными правонарушениями в области торговли, общественного питания, сферы услуг, а также в сферах финансов и предпринимательской деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Энергоатом" тратит сотни миллионов гривен на закупки для захваченной оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС) ввиду того, что она "была, есть и останется украинской". А потому компания несет затраты, связанные с ее функционированием. Сопоставление же закупленных "Энергоатомом" товаров с имеющимися на рынке более дешевыми вариантами является манипуляцией – поскольку последние не отвечают в полной мере озвученным компанией условиям.

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