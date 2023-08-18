300 тыс. грн на овощерезки для укрытий: чиновнице Днепровской РГА в Киеве сообщили о подозрении из-за растраты средств

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении чиновнице, подозреваемой в растрате 300 тысяч гривен госсредств при покупке овощерезок для укрытий. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь идет об Ольге Дроздовой.

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Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Так, правоохранители разоблачили женщину в растрате бюджетных средств в больших размерах. Ею оказалась начальница одного из отделов Днепровского районной государственной администрации, 1965 года рождения.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что чиновница заключила договор на закупку овощерезок по завышенной цене, которые предназначались для использования в заведениях общественного питания в укрытиях. Таким образом женщина растратила бюджетные средства в размере 300 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в ходе санкционированных судом обысков была изъята соответствующая документация. Выводы товароведческой экспертизы подтвердили факт уголовного правонарушения. Злоумышленнице сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь идет об Ольге Дроздовой. Подробнее о ней читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн. за штуку и электропательную за 725 700 грн. Такие закупки сделали Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные Prozorro.

Днепровская районная государственная администрация Киева досрочно расторгла договор о закупке барабанов и палочек к ним почти на 900 тысяч гривен. Их хотели приобрести для "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

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