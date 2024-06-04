"Отремонтировал" школьную вентиляционную систему на лишние 600 тыс. грн: в Киеве сообщили о подозрении подрядчику

Правоохранители Киева сообщили о подозрении директору подрядной организации, который "заработал" на ремонте школьной вентиляционной системы. В целом бюджету был нанесен ущерб более чем на 600 тысяч гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи установили, что между должностными лицами Управлением образования Святошинской РГА и директором частного предприятия был заключен договор на проведение текущего ремонта вентиляционной системы одной из школ района. В дальнейшем подрядчик при составлении отчетных документов внес заведомо ложные сведения, в которых существенно завысил цены на использованные в ходе работ материалы и оборудование", – рассказали в пресс-службе.

Согласно экспертизе, на счет его предприятия было безосновательно перечислено около 610 тысяч гривен бюджетных средств. По фактам завладения бюджетными средствами и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, директору сообщили о подозрении.

Напомним, в Киевской области будут судить подрядчика, обвиняемого в завладении средствами во время работ по строительству укрытия в Вышгороде. В общей сложности он "заработал" более 350 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, "заработавшего" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи. Бюджет общины нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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