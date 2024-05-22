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Отомстил из-за шума в квартире: в Киеве мужчина поджег дверь соседу. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
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Злоумышленнику сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, поджег дверь соседу. Якобы злоумышленник это сделал из-за шума в квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от местного жителя, о том, что кто-то поджег входную дверь в его квартиру в Соломенском районе.

"По прибытию на место происшествия сотрудники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и установили, что к совершению уголовного правонарушения причастен 57-летний житель этого же дома. Нарушитель ранее к уголовной ответственности не привлекался, а свои действия объяснил тем, что был недоволен шумом от ремонта, который проводился в квартире потерпевшего, и таким образом решил ему отомстить", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Отомстил из-за шума в квартире: в Киеве мужчина поджег дверь соседу. Фото

Напомним, правоохранители Киева задержали мужчину, пытавшегося поджечь квартиру. Чтобы устроить пожар, злоумышленник использовал две шины, которые перед этим облил легковоспламеняющимся веществом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег машину учительницы своего сына. Предварительно, он это сделал из-за неприязненных отношений с педагогом.

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