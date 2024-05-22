Отомстил из-за шума в квартире: в Киеве мужчина поджег дверь соседу. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, поджег дверь соседу. Якобы злоумышленник это сделал из-за шума в квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от местного жителя, о том, что кто-то поджег входную дверь в его квартиру в Соломенском районе.

"По прибытию на место происшествия сотрудники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и установили, что к совершению уголовного правонарушения причастен 57-летний житель этого же дома. Нарушитель ранее к уголовной ответственности не привлекался, а свои действия объяснил тем, что был недоволен шумом от ремонта, который проводился в квартире потерпевшего, и таким образом решил ему отомстить", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Напомним, правоохранители Киева задержали мужчину, пытавшегося поджечь квартиру. Чтобы устроить пожар, злоумышленник использовал две шины, которые перед этим облил легковоспламеняющимся веществом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег машину учительницы своего сына. Предварительно, он это сделал из-за неприязненных отношений с педагогом.

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