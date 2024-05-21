Чтобы устроить пожар, принес две шины: в Киеве задержали мужчину, пытавшегося поджечь квартиру. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, пытавшегося поджечь квартиру. Чтобы устроить пожар, злоумышленник использовал две шины, которые предварительно облил легковоспламеняющимся веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от жителей одного из столичных домов в Святошинском районе о том, что неизвестный мужчина совершил поджог входной двери в квартиру на девятом этаже.

"В ходе розыскных мер полицейские установили, что к совершению преступления причастен 38-летний уроженец Киевщины. Мужчина приехал в дом с двумя автомобильными шинами, зашел в подъезд и, убедившись в том, что рядом нет людей, облил их легковоспламеняющимся веществом и поджег", – рассказали в полиции.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ранее судимый мужчина во время ссоры с соседями устроил пожар в многоэтажке. Его из-за неуплаты услуг отключили от интернета, поэтому он решил отомстить.

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