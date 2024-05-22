В Киеве на Троещине мужчина поджег автомобиль учительницы своего сына. Фото

В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег машину учительницы своего сына. Предварительно он это сделал из-за неприязненных отношений с педагогом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от жительницы Деснянского района о том, что на территории паркинга произошло возгорание ее автомобиля Geely. Женщина рассказала, что огонь потушили охранники жилищного комплекса.

"Сотрудники полиции задокументировали повреждение лакокрасочного покрытия капота и пластиковую отделку у лобового стекла, вызванных пожаром. Недалеко от места преступления следователи обнаружили и изъяли пластиковую бутылку с неизвестной зажигательной смесью. В дальнейшем полицейские установили, что заявительница работает учителем в учебном заведении. В преддверии события она получила несколько сообщений обидного характера от отца одного из ее учеников", – рассказали в пресс-службе.

В тот же день был задержан вероятного поджигателя – им оказался 37-летний уроженец Волынской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, он это сделал из-за неприязненных отношений с учительницей. По факту умышленного повреждения имущества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, пытавшегося поджечь квартиру. Чтобы устроить пожар, злоумышленник использовал две шины, которые предварительно облил легковоспламеняющимся веществом.

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