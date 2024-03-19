От имени ВСУ просили гуманитарную помощь, которую потом продавали: в Киеве задержали двух "военных". Фото и видео

Правоохранители Киева задержали двух мужчин, подделывавших письма от воинских частей и под предлогом получения гуманитарной помощи обманывали благотворительные организации. В общей сложности они получили тактическое орудие, медицинское оборудование и аптечки на 1,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчины, не имея никакого отношения к ВСУ, посылали благотворительным фондам и волонтерским организациям от имени воинских частей письма с просьбой предоставить гуманитарную помощь.

"Получившуюся номенклатуру в виде кровоостанавливающих бинтов, турникетов, рюкзаков боевого медика и других товаров злоумышленники в дальнейшем перепродавали. Мы установили, что таким образом дельцы обманули, по меньшей мере, три организации на общую сумму около 1,7 миллиона гривен", - рассказал начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Как отметили в прокуратуре, в качестве доказательства получения помощи от фонда злоумышленники даже соглашались сделать общую фотографию. Мошенничество разоблачили, когда представители благотворительного фонда связались с одной из воинских частей, чтобы подтвердить факт получения помощи, однако там сообщили, что никаких писем в фонд не писали и помощь не получали.

В ходе обысков правоохранители изъяли около полумиллиона гривен, мобильные телефоны, компьютерную технику, фальшивые документы и печати, гуманитарную помощь, военную форму и другие вещественные доказательства. По факту мошенничества двое жителей столицы, 1990 и 1992 годов рождения, сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице задержан злоумышленник, который за деньги обещал выдать киевлянину удостоверение советника командира батальона ВСУ. Это якобы помогает мужчине избежать мобилизации.

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