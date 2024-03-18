За $5 тыс. обещал киевлянину помочь избежать мобилизации: в столице задержан мошенник. Фото

В столице задержан злоумышленник, который за деньги обещал выдать киевлянину удостоверение советника командира батальона ВСУ. Это якобы помогало мужчине избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до семи лет за решеткой.

По словам правоохранителей, мошенник представлялся представителем общественного союза, несмотря на то, что никакого отношения к указанной организации не имел. За определенную сумму он обещал включить киевлянина в союз и выдать удостоверение советника командира батальона ВСУ.

"Во время встречи с потенциальным "клиентом" фигурант даже надел военную форму, чтобы убедить собеседника, что сам состоит в должности советника командира батальона ВСУ. Кроме того, подозреваемый также рассказывал, что якобы в начале полномасштабного вторжения помогал ВСУ завозить оружие для отражения оккупантов в Киевской области. За изготовление удостоверения фигурант просил 5000 долларов. По его словам, документ должен помочь избежать мобилизации", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан во время передачи удостоверения и получения второй части средств – им оказался уроженец Запорожья, 1984 года рождения. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Кроме того, во время обыска у задержанного были изъяты наркотики, оружие и патроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить женщину, которую обвиняют в мошенничестве. Она обещала пострадавшим от войны украинцам скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов.

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