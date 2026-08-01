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Опубликовано видео первых минут после ракетных ударов по Киеву: патрульные спешили спасать людей

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
210
Патрульные спасали людей во время ракетных обстрелов
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Страна-террорист Россия в ночь на 1 августа нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. Патрульные полицейские столицы во время обстрела совместно со всеми спецслужбами спасали людей и оказывали необходимую домедицинскую помощь.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба столичной патрульной полиции. К сожалению, один из правоохранителей погиб.

Что известно

"В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Вражеские ракеты были нацелены на мирных людей. К сожалению, сегодня киевляне потеряли своих близких. В эту же ночь мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Патрульные во время ракетных обстрелов спасали людей.
Патрульные спасали людей во время ракетных обстрелов.
Патрульные спасали людей во время ракетных обстрелов.
Патрульные спасали людей во время ракетных обстрелов.

На видео, опубликованном полицией, видно, как патрульные буквально во время ракетных ударов под звуки взрывов спасали людей и оказывали им помощь.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 августа в результате ракетной атаки РФ погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Правоохранитель в момент вражеского удара бежал оказывать первую помощь пострадавшим.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

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