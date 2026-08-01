Опубликовано видео первых минут после ракетных ударов по Киеву: патрульные спешили спасать людей

Страна-террорист Россия в ночь на 1 августа нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. Патрульные полицейские столицы во время обстрела совместно со всеми спецслужбами спасали людей и оказывали необходимую домедицинскую помощь.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба столичной патрульной полиции. К сожалению, один из правоохранителей погиб.

Что известно

"В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Вражеские ракеты были нацелены на мирных людей. К сожалению, сегодня киевляне потеряли своих близких. В эту же ночь мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

На видео, опубликованном полицией, видно, как патрульные буквально во время ракетных ударов под звуки взрывов спасали людей и оказывали им помощь.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 августа в результате ракетной атаки РФ погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Правоохранитель в момент вражеского удара бежал оказывать первую помощь пострадавшим.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

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