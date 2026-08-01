В момент удара РФ бежал на помощь пострадавшим: в Киеве погиб 22-летний полицейский Егор Терехин

В Киеве в ночь на 1 августа в результате ракетного удара со стороны РФ погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. В момент вражеского удара правоохранитель бежал, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский. Вечная память и слава Герою!

Что известно

"Сегодня система МВД понесла невосполнимую утрату. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин – ему было всего 22 года. Всего год назад он поступил на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу", – говорится в сообщении.

По словам министра, в момент ракетного удара полицейский бежал, чтобы оказать первую помощь пострадавшим и спасти раненых.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

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