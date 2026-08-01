УкраїнськаУКР
русскийРУС

Глубокие воронки, поврежденные дома и сгоревшие автомобили: последствия обстрела со стороны РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
4 минуты
366
Последствия очередного террористического нападения РФ на Киев
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела были повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На местах работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в ночь с 31 июля на 1 августа Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате террористического обстрела повреждены многоэтажные дома, уничтожено несколько десятков автомобилей.

Последствия очередной террористической атаки РФ по Киеву.
Последствия очередного террористического нападения РФ на Киев.
Последствия очередного террористического нападения РФ на Киев.
Последствия очередного террористического нападения РФ на Киев.
Последствия очередного террористического нападения РФ на Киев.

В местах падения образовалось несколько ворон – глубина одной из них достигает около двух метров.

Глубокие воронки в местах падения российских ракет.
Глубокие воронки на местах падения российских ракет.
Глубокие воронки на местах попадания российских ракет.
Глубокие воронки на местах падения российских ракет.
Осколки российских ракет.

К сожалению, здесь есть погибшие: в частности, на пешеходном переходе российской ракетой были убиты две женщины, которые направлялись в укрытие — мать и дочь. Также погибли несколько человек, ехавших в автомобиле.

На местах работают полицейские, спасатели и коммунальщики.
На местах работают полицейские, спасатели и коммунальщики.
Последствия очередного террористического нападения РФ на Киев.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, спасатели и коммунальные службы. Последние уже приступили к уборке территории от обломков и мусора, а также к ремонту поврежденных коммуникаций.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов — есть данные о погибших, много раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевОбстрелы КиеваРоссийские обстрелыНовости Киева и Киевской областиРоссия - страна-агрессор
Редакционная политика