Глубокие воронки, поврежденные дома и сгоревшие автомобили: последствия обстрела со стороны РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
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Страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела были повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На местах работают все экстренные службы.
Что известно
Так, в ночь с 31 июля на 1 августа Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате террористического обстрела повреждены многоэтажные дома, уничтожено несколько десятков автомобилей.
В местах падения образовалось несколько ворон – глубина одной из них достигает около двух метров.
К сожалению, здесь есть погибшие: в частности, на пешеходном переходе российской ракетой были убиты две женщины, которые направлялись в укрытие — мать и дочь. Также погибли несколько человек, ехавших в автомобиле.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, спасатели и коммунальные службы. Последние уже приступили к уборке территории от обломков и мусора, а также к ремонту поврежденных коммуникаций.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов — есть данные о погибших, много раненых.
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