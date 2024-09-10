Ограбил пенсионерку в трамвае: в Киеве на Троещине задержан злоумышленник. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил пенсионерку. Злоумышленник сорвал с шеи пострадавшей золотое украшение и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение от 66-летней киевлянки о том, что в салоне трамвая ее ограбил неизвестный и побежал в сторону станции метро "Черниговская".

"Во время проведения розыскных мероприятий наряд патрульной полиции по описанию задержал нападающего, которого в дальнейшем опознала заявительница. В ходе следственных действий правоохранители изъяли украшение, которое задержанный спрятал в обуви. Фигурантом оказался 33-летний житель Днепровского района, которого полицейские задержали", – рассказали в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил жителя Белой Церкви. Злоумышленник произвел несколько выстрелов у потерпевшего, пытаясь забрать у него сумку с деньгами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в ограблении. Злоумышленник забрал из автомобиля военную сумку и аптечку, а затем пытался скрыться.

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