Ограбил пенсионера и нанес ему 20 ударов ножом: полицейские Киевщины задержали рецидивиста. Фото

Правоохранители Киевской области задержали ранее судимого злоумышленника, который, по информации следствия, ограбил и жестоко убил пенсионера. Рецидивист нанес мужчине 20 ударов ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

"На днях в Фастовское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на остановочной платформе станции Вишняки обнаружено тело мужчины. Правоохранители выяснили, что 63-летний житель Житомирской области погиб от ножевых ранений. Вскоре полицейские разыскали злоумышленника в Киеве. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель столицы. По его месту жительства правоохранители провели безотлагательный обыск, в ходе которого изъяли вещественные доказательства", – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что 35-летний задержанный, находясь на железнодорожной платформе, решил завладеть рюкзаком незнакомого гражданина. Во время столкновения с последним, нападавший получил нож и нанес потерпевшему 20 ножевых ранений.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве иностранец во время внезапного конфликта ударил мужчину ножом в голову. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который в Дарницком районе убил знакомого. Во время ссоры злоумышленник кухонным ножом нанес оппоненту смертельное ранение.

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