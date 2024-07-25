Нож как аргумент в ссоре: в Киеве будут судить мужчину, который убил знакомого

В Киеве будут судить мужчину, который в Дарницком районе убил знакомого. Во время ссоры злоумышленник кухонным ножом нанес оппоненту смертельное ранение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Напомним, что ранее в Дарницкое управление полиции поступило сообщение об убийстве мужчины в квартире одной из многоэтажек. На месте происшествия стражи порядка задержали 43-летнего мужчину, которого погибший вместе с женщиной пригласили в гости. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт и в качестве аргумента злоумышленник ударил хозяина кухонным ножом в грудь", – рассказали в пресс-службе.

В результате полученного ранения потерпевший погиб, а злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве иностранец во время внезапного конфликта ударил мужчину ножом в голову. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области местный житель во время конфликта ударил ножом незнакомца. Пострадавший госпитализирован.

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