Ограбил 74-летнюю женщину: в Киеве оперативно задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку с деньгами и личными вещами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от 74-летней местной жительницы о том, что в Святошинском районе столицы неизвестный выхватил у нее сумку с деньгами и личными вещами, а затем скрылся.

"Оперативщики тщательно отработали прилегающую территорию и в течение двух часов обнаружили и задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 38-летний уроженец Донецкой области", – уточнили в полиции.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Злоумышленники "специализировались" на вымогательстве, разбойных нападениях и похищениях людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали троих мужчин, которые в Днепровском районе избили прохожего в обморок и ограбили его. Чтобы найти нападающих, правоохранителям понадобилось меньше суток.

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