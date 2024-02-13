Похищали людей и требовали деньги: в Киевской области задержали четырех преступников. Фото и видео

В Киевской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Злоумышленники "специализировались" на вымогательстве, разбойных нападениях и похищениях людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в составе организованной преступной группы действовали жители Софиевской Борщаговки. По надуманному поводу они требовали деньги от местных жителей, угрожали им расправой и применяли физическую силу.

"Одного из потерпевших злоумышленники затолкали в машину и привезли в гараж. У него отобрали мобильный телефон, банковские карты, с которых в дальнейшем сняли имеющиеся на счету средства. Мужчине приказали раздеться и залезть в яму в гараже, накрыли ее досками, требуя уплаты 40 тыс. грн. Другого также незаконно удерживали и заставляли выполнять действия, унижающие честь и достоинство человека. После угроз и психологического давления один из потерпевших передал злоумышленникам деньги", – уточнили в прокуратуре.

Организатора и троих участников организованной преступной группы задержали и сообщили им о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, разбойного нападения и вымогательства. Суд избрал им меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

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