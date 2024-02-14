Жестоко избили и ограбили прохожего: в Киеве оперативно задержали троих злоумышленников. Фото

В Киеве задержали трех мужчин, которые в Днепровском районе избили прохожего до потери сознания и ограбили его. Чтобы найти нападавших, правоохранителям понадобилось меньше суток.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от местного жителя о том, что в Днепровском районе столицы его избили и ограбили неизвестные.

"Мы выяснили, что трое мужчин напали на потерпевшего, повалили его на землю и нанесли несколько ударов по голове, от чего он потерял сознание. Злоумышленники забрали кошелек потерпевшего, в котором было пять тысяч гривен, также мобильный телефон, наушники и пакет с продуктами", – уточнили в пресс-службе.

Одного из нападавших полицейские задержали по месту жительства, двое других – по месту жительства их общего знакомого. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте от 29 до 38 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Во время обысков полицейские изъяли вещи потерпевшего, в том числе деньги, часть из которых злоумышленники уже успели потратить.

По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Злоумышленники "специализировались" на вымогательстве, разбойных нападениях и похищениях людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!