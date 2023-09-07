Один погиб и трое травмированы: на Киевщине будут судить мужчину, который бросил гранату в сторону знакомых. Фото и видео

В Киевской области будут судить мужчину, который в Белоцерковском районе бросил гранату в сторону своих знакомых. В результате взрыва один человек погиб, а еще трое были ранены.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Согласно материалам досудебного расследования, 29 мая 2023 года обвиняемый по месту своего жительства проводил досуг в компании друзей. Впоследствии он достал из кармана гранату, привел ее в действие и бросил в 10 метрах от места нахождения знакомых. В результате детонации взрывного устройства один человек погиб, трое – травмированы", – рассказали в прокуратуре.

Следствие по факту убийства, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.

Следует добавить, что после совершенного злоумышленник намеревался покончить жизнь самоубийством, но полицейские спасли его от необдуманного поступка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сестры. Вроде бы он попросил у родственницы деньги, а после отказа задушил ее ремнем от сумки.

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