В Киевской области рецидивист во время конфликта бросил в гостей гранату: есть погибший. Видео

В селе Калиново Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта бросил в гостей гранату, в результате чего есть погибший. Затем злоумышленник пытался покончить с собой, но его спасли правоохранители.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Событие случилось в селе Калиново. К фигуранту пришли трое знакомых. Впоследствии, из-за конфликта, 36-летний мужчина бросил гранату недалеко от гостей. В результате взрыва, 27-летний парень погиб, еще двое получили ранения. Пострадала также соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку", – рассказали в пресс-службе.

После совершенного злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством, но полицейские спасли его. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Известно, что он находился в условном сроке наказания из-за хулиганских действий. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали едва не убившего владельца квартиры мужчину, которую он снимал. Потерпевший попросил съехать квартиранта из-за грязи и жалобы соседей, но тот во время ссоры нанес арендодателю многочисленные ножевые ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который, выясняя отношения с женой, взял в руки топор и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в медицинское учреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!