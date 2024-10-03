Обворовывал банкоматы, обменники и магазины: в Киеве задержали серийного вора-рецидивиста. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину и его подельника при попытке украсть почти 2 млн грн из банкомата в супермаркете. Кроме того, по информации следствия, рецидивист также обворовывал обменники и магазины в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"В течение нескольких месяцев в полицию столицы начали поступать сообщения о воровстве из торговых центров и магазинов, которые совершались ночью. Неизвестный проникал в помещения заведений и похищал деньги из банкоматов, пунктов обмена валюты и дорогостоящие товары из магазинов", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, они установили, что к совершению серии краж может быть причастен 36-летний житель Киевской области. Его задержали во время украсть около 2 миллионов гривен из банкомата, расположенного в одном из супермаркетов Святошинского района. Кроме того, стражи порядка задержали 45-летнего сообщника подозреваемого, который находился вблизи магазина и по рации сообщал своему напарнику о появлении посторонних лиц.

Как оказалось, злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и вернулся в этом году с мест лишения свободы. Во время обыска по его месту жительства полицейские обнаружили отмычки, а также деньги и ювелирные изделия, которые мужчина похитил накануне.

"Мы уже установили причастность мужчины к краже золотых и серебряных украшений в одном из магазинов, краже денег из банкомата в торговом центре и пункта обмена валюты. Сейчас устанавливается причастность мужчины к другим эпизодам краж", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленнику и его сообщнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи в Оболонском районе. Злоумышленник завладел сумкой потерпевшего, в которой находились документы, банковские карты, а также деньги в сумме 18 тысяч гривен и 600 долларов, пока тренировался на спортивной площадке.

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