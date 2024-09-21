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На Оболони украл сумку с деньгами, пока мужчина занимался спортом: в Киеве задержан подозреваемый. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,1 т.
Злоумышленнику сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи в Оболонском районе. Злоумышленник завладел сумкой потерпевшего, в которой находились документы, банковские карты, а также деньги в сумме 18 тысяч гривен и 600 долларов, пока тот тренировался на спортивной площадке.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о краже обратился мужчина. Он рассказал, что на стадионе в Оболонском районе столицы неизвестный завладел его сумкой с личными документами, банковскими карточками, а также деньгами в размере 18 тысяч гривен и 600 долларов.

На Оболони украл сумку с деньгами, пока мужчина занимался спортом: в Киеве задержан подозреваемый. Фото

"Правоохранители выяснили, что фигурант проходя мимо стадиона, увидел мужчину, который занимался спортом. Воспользовавшись моментом, когда тот был сосредоточен на тренировке, нарушитель надел на себя находившуюся неподалеку сумку и скрылся с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

На Оболони украл сумку с деньгами, пока мужчина занимался спортом: в Киеве задержан подозреваемый. Фото
На Оболони украл сумку с деньгами, пока мужчина занимался спортом: в Киеве задержан подозреваемый. Фото

Злоумышленника оперативно нашли и задержали – им оказался 46-летний уроженец Киевской области. У него изъяли сумку с вещами потерпевшего. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

На Оболони украл сумку с деньгами, пока мужчина занимался спортом: в Киеве задержан подозреваемый. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в салоне красоты на Печерске. Злоумышленник забрал ювелирные изделия на 215 тысяч гривен.

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