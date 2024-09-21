На Оболони украл сумку с деньгами, пока мужчина занимался спортом: в Киеве задержан подозреваемый. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи в Оболонском районе. Злоумышленник завладел сумкой потерпевшего, в которой находились документы, банковские карты, а также деньги в сумме 18 тысяч гривен и 600 долларов, пока тот тренировался на спортивной площадке.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о краже обратился мужчина. Он рассказал, что на стадионе в Оболонском районе столицы неизвестный завладел его сумкой с личными документами, банковскими карточками, а также деньгами в размере 18 тысяч гривен и 600 долларов.

"Правоохранители выяснили, что фигурант проходя мимо стадиона, увидел мужчину, который занимался спортом. Воспользовавшись моментом, когда тот был сосредоточен на тренировке, нарушитель надел на себя находившуюся неподалеку сумку и скрылся с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали – им оказался 46-летний уроженец Киевской области. У него изъяли сумку с вещами потерпевшего. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в салоне красоты на Печерске. Злоумышленник забрал ювелирные изделия на 215 тысяч гривен.

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