Обворовали квартиру жительницы Киева более чем на 600 тыс. грн: будут судить двух жителей Черкасщины. Фото

В Киеве будут судить двух жителей Черкасщины, обвиняемых в квартирной краже в Голосеевском районе. Мужчины вынесли из квартиры местной жительницы деньги и личные вещи на сумму более 600 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"В Голосеевское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что при ее отсутствии дома, из дома неизвестные похитили деньги и ее личные вещи. Общая сумма похищенного имущества заявительницы составила более 600 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что к совершению кражи причастна группа лиц, один из участников которой знаком пострадавшей. По месту жительства злоумышленников в Черкасской области полицейские провели обыск, по результатам которого были изъяты вещественные доказательства и часть похищенного.

Следствие по факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, соединенной с проникновением в жилье, в больших размерах, в условиях военного положения, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину и его сообщника при попытке украсть почти 2 млн грн из банкомата в супермаркете. Кроме того, по информации следствия, рецидивист также обворовывал обменники и магазины в столице.

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