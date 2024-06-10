Обворовала квартиру и рассчиталась по телефону в магазине: в Киеве будут судить рецидивистку. Фото

В Киеве будут судить женщину, совершившую квартирную кражу в Деснянском районе. Злоумышленница забрали из жилья ювелирное украшение и телефон, с помощью которого в дальнейшем расплатилась в магазине.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

"К мае в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от 46-летней киевлянки о квартирной краже. Тогда оперативники быстро установили причастное к преступлению лицо. Ею оказалась 33-летняя женщина, уже неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следователи установили, что фигурантка, перед тем как сдать гаджет в ломбард, совершила с него бесконтактный расчет за покупку, при этом автоматически деньги снялись с банковского счета потерпевшей", – рассказали в пресс-службе.

По фактам кражи, совершенной в условиях военного положения, и незаконных действий с платежными карточками злоумышленницы сообщили о подозрении. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж автозеркал. Злоумышленник "охотился" за BMW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители менее чем через час задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина.

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