Потребовалось меньше часа: в Киеве полицейские оперативно задержали рецидивиста за кражу из квартиры. Фото

В Киеве правоохранители менее чем через час задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина с уведомлением о том, что из ее квартиры украли вещи. Заявительница рассказала правоохранителям, что в доме продолжается ремонт, и когда ее знакомый пришел в квартиру – то обнаружил дверь открытой, а из дома исчезли строительные принадлежности.

"Как оказалось в дальнейшем, фигурант проник в дом киевлянки с помощью отмычек, а когда он пытался скрыться с украденным – сотрудники полиции задержали его недалеко от места преступления", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель – ему сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж автозеркал. Злоумышленник "охотился" за BMW.

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